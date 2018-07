Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 10 heures

Ma tante Rosina est ravie : vendredi soir, pour les défilés de la Fête Nationale qui ont lieu vendredi, le temps revient au beau sur le Nord, l'Ouest et l'Est. Par contre, dans le Sud, les cousins de ma tante Rosina devront prévoir les parapluies ! Et en journée ? Couvert un peu partout, avec des risques d'averses en début d'après-midi du Nord au Sud.

