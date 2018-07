Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

La deuxième justice tant attendue ce vendredi 13 juillet 2018, est tombée dans la matinée. L'affaire qui oppose les restaurateurs de l'Ermitage et l'Etat et à la Ville de Saint-Paul est loin d'être terminée. Les paillotes qui désiraient que leurs baux commerciaux soient reconnus par le tribunal vont devoir patienter quelques temps. Selon leur avocat, Me Iqbal Akhoun, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a mis en suspens sa décision. Pour cause : un doute quant à l'appartenance ou non, des paillotes au domaine public maritime subsiste. Plus d'infos à venir.

