Tous les établissements de santé publics ou privés, doivent répondre à un référentiel national afin de garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. C'est la Haute Autorité de Santé (HAS) qui est chargée d'apprécier régulièrement, le respect des recommandations de ce référentiel.

En mai 2017, les experts de la HAS avaient analysé douze thèmes (prise en charge des urgences, parcours du patient, droit des patients, ...). Si la plupart répondaient au niveau d’exigence attendu, le circuit du médicament et l’organisation du bloc opératoire nécessitaient des ajustements.

Le rendez-vous a été pris en Mai 2018 avec la HAS pour mesurer les nécessaires évolutions mises en place sur le circuit du médicament au CHU, notamment au plus près du patient dans les unités de soins.

Le fort niveau d’engagement de l’ensemble des professionnels, et l’ensemble des actions correctives constatées dans les services des soins, ont permis à la HAS de certifier le CHU de La Réunion.

Cette certification est une excellente nouvelle et valorise l’excellence et l’engagement des équipes du CHU dans ce processus.



Le CHU, doit pérenniser les actions mises en place et poursuivre cette démarche d’amélioration continue afin de continuer à apporter à la population Réunionnaise sécurité et qualité des soins.