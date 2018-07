En ce week-end du 14 et 15 juillet 2018, qui s'annonce doublement festif, avec la fête nationale et la finale de la coupe du monde de football, les motocyclistes de la gendarmerie nationale effectueront des opérations de contrôles routiers renforcées.

Les motocyclistes procéderont à quatre opérations de contrôles anti-addictions, trois contrôles vitesses avec interception et trois autres patrouilles de surveillance de la circulation, ceci en marge de leur participation au défilé dyonisien du samedi 14 juillet.



Un point particulier d'attention sera porté sur la RD 4 à Savannah- Saint-Paul ainsi que sur la Chaussée Royale, à proximité des lieux des deux derniers accidents mortels survenus sur la commune. Les motards de la BMO locale contrôleront la vitesse et l'alcoolémie des usagers sur ces axes dimanche après-midi.



Les unités territoriales seront aussi fortement mobilisées pour votre sécurité et procéderont à de nombreux contrôles aux abords des manifestations festives organisées à l'occasion de la fête nationale.



Ces opérations de police de la route sont mises en place pour faire en sorte que le week-end festif qui s'annonce ne soit pas entaché par de nouveaux drames routiers."