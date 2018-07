Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

L'enquête publique portant sur le projet municipal du Port intitulé "les portes de l'océan", s'achève lundi 16 juillet 2018. Il devrait être approuvé en octobre 2018 et aurait pour but de "retourner la ville portoise vers le littoral et le Port Ouest". Et ce, en créant un "lieu attractif" sur la façade maritime, rue François de Mahy, avec la construction d'un hôtel, la venue de nouveaux commerces et la création de logements. La municipalité actuelle, menée par le maire Olivier Hoarau ne s'en cache pas : ce projet a été initié par l'ancienne majorité. Selon le premier édile, il pourrait voir le jour d'ici à 2020.

