Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Trois mois après le rassemblement du 8 avril 2018 durant lequel des débordements sont survenus et des paillotes de la plage de l'Ermitage ont été saccagées, des collectifs, associations et mouvements citoyen ont décidé d'organiser une nouvelle mobilisation. Elle est prévue ce samedi 14 juillet, toujours sur la plage tant populaire de Saint-Gilles. Et elle se veut "pacifique et festive" autour d'un pique-nique partage.

