- Volcan - L'éruption est terminée - Elle aura duré moins de 24 heures

- [VIDEO] Projet "Portes de l'Océan" - Le Port veut ouvrir sa ville sur la mer

- Trois mois après les débordements à l'Ermitage : Un "pique-nique partage" sous tension

- Il y a un an le volcan entrait en éruption pour fêter le 14-juillet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le 14-juillet risque d'être arrosé

Début ce vendredi 13juillet aux alentour de 4 heures du matin, la troisième éruption de l'année s'est arrêté hier ver 22 heures. La préfecture a décidé la passage en phase de sauvegarde "compte tenu de la persistance d'une activité sismique sommitale, aucune hypothèse n'est écartée quant à l'évolution de la situation à venir à brève échéance". L'accès à l'enclos reste interdit. Malgré sa courte durée, le show était visible depuis le Pas de Bellecombe. Imaz Press Réunion vous propose de visionner les dernières images de cette éruption furtive. Bon spectacle

L'enquête publique portant sur le projet municipal du Port intitulé "les portes de l'océan", s'achève lundi 16 juillet 2018. Il devrait être approuvé en octobre 2018 et aurait pour but de "retourner la ville portoise vers le littoral et le Port Ouest". Et ce, en créant un "lieu attractif" sur la façade maritime, rue François de Mahy, avec la construction d'un hôtel, la venue de nouveaux commerces et la création de logements. La municipalité actuelle, menée par le maire Olivier Hoarau ne s'en cache pas : ce projet a été initié par l'ancienne majorité. Selon le premier édile, il pourrait voir le jour d'ici à 2020.

Trois mois après le rassemblement du 8 avril 2018 durant lequel des débordements sont survenus et des paillotes de la plage de l'Ermitage ont été saccagées, des collectifs, associations et mouvements citoyen ont décidé d'organiser une nouvelle mobilisation. Elle est prévue ce samedi 14 juillet, toujours sur la plage tant populaire de Saint-Gilles. Et elle se veut "pacifique et festive" autour d'un pique-nique partage.

Vendredi 14 juillet 2017 à 00h50, il y a toujours un an, le Le Piton de la Fournaise décide de célébrer la prise de Bastille à sa manière : il entre en éruption. La lave jaillit après une crise sismique débutée la veille que le volcan s'est réveillé. Le spectacle - qui se déroule sur le flanc sud du volcan -, est grandiose. Sept bouches éruptives expulsent le feu liquide. Le photographe d'Imaz Press Réunion survole le phénomène très tôt dans la matinée. Les images sont majestueusement saisissantes. En cette date anniversaire nous vous proposons de revoir ces photos. Bon survol

La pluie pourrait bien s'inviter aux célébrations de la Fête nationale ce samedi 14 juillet 2018. En effet, le ciel sera rempli de gros nuages dans la matinée et des averses ne sont donc pas à exclure, nous dit Matante Rosina. Le soleil tentera quand même de percer, ajoute-elle. Dites-nous qui a gagné la bataille du côté de chez vous