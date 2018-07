Lors des Journées des Tortues Marines, les 7 et 8 juillet à Saint-Leu, le vote du public a été révélé : 300 voix sur 507 votants se sont portées sur l'esquisse proposée par Aimy Grondin. Trois artistes réunionnais étaient en compétition et il revenait aux visiteurs de Kélonia, l'observatoire des tortues marines, de les départager. La fresque de l'artiste sera réalisée en 2019 sur la façade ouest de Kélonia.

La gagnante, originaire de Saint Joseph et habitant Les Avirons, a été très émue par sa sélection : "je l’espérais bien sûr, mais on a toujours un doute. Quand le résultat est tombé, j’ai été très heureuse !"

Comme le précise Aimy Grondin, le concours consistait à présenter une esquisse et non pas une œuvre terminée : "il fallait aborder le sujet de la ponte des tortues marines dans l’esquisse, laisser deviner comment l’œuvre allait évoluer, ce qui n’est déjà pas très simple pour l’artiste mais aussi pour le public qui vote. Mais il fallait surtout proposer un thème qui sorte de l’ordinaire, qui reflète ma patte, qui soit parlant…".

Et le message d’Aimy Grondinest clair : "être sensible à ce que la Nature nous offre, en prendre soin car tout est lié et si nous voulons être bien, il faut prendre soin de notre environnement ". La jeune artiste se dit très sensibilisée par la cause des tortues marines : " J’avais déjà fait un travail sur les tortues marines pendant mes études, et travaillé sur les paysages, les couleurs…".

La fresque d’Aimy Gronin sera peinte en 2019 sur la façade ouest de l'observatoire des tortues marines.



ml/ipreunion.com