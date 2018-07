BONJOUR. Voici les titres développés ce lundi 16 juillet 2018 :



- Championne du monde : la Frande décroche avec panache sa deuxième étoile

- Mondial : les Bleus en finale, une histoire de fou

- Mbappé, 19 ans et déjà sur le toit du monde

- J-Bay Open - Afrique du Sud : Surf - Johanne Defay se hisse à la 4ème place mondiale

- Conseil départemental : appel à projets pour célébrer les 170 ans de l'abolition de l'esclavage

- La pa météo France la di, sé zot i di : une journée clémente

Foot - Championne du monde : la Frande décroche avec panache sa deuxième étoile

Champagne ! Le jour de gloire est arrivé pour les Bleus qui ont gagné la deuxième Coupe du monde de leur histoire, 20 ans après celle de 1998, en dominant la Croatie 4-2 au bout d'une incroyable finale du Mondial-2018, dimanche à Moscou.

Mondial : les Bleus en finale, une histoire de fou

Dimanche à Moscou, l'équipe de France a remporté la finale de la Coupe du monde. .. C'était sa troisième. Et il se passe toujours des choses insensées quand les Bleus arrivent à ce stade de la compétition.

M'Bappé, 19 ans et déjà sur le toit du monde

Programmée pour atteindre les sommets, la fusée Kylian Mbappé a rejoint le toit du monde plus vite que prévu: le prodige de l'équipe de France a réalisé dimanche "son rêve" avant même d'avoir 20 ans en devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire des Bleus, s'offrant même un but en finale.

J-Bay Open - Afrique du Sud : Surf - Johanne Defay se hisse à la 4ème place mondiale

C'est la première fois depuis 5 saisons que la Réunionnaise est 4ème mondiale après 6 étapes du World Tour, soit après plus de la moitié de la saison. Vendredi, Johanne Defay a terminé 5ème du J-Bay Open en Afrique du Sud, engrangeant ainsi quelques points précieux quand certaines de ses rivales avaient calé aux tours précédents.

Conseil départemental : appel à projets pour célébrer les 170 ans de l'abolition de l'esclavage

Pour célébrer les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, le Conseil départemental de La Réunion a lancé un appel à projets pour une résidence d'artistes. Acteur de la vie culturelle, le Département de La Réunion est partenaire des artistes et des associations via des aides directes et indirectes dans tous les champs disciplinaires. Les porteurs de projet ont jusqu'au 31 juillet 2018 pour candidater.

La pa météo France la di, sé zot i di : une journée clémente

Matante Rosina a sorti sa petite laine hier soir pour assister au match France-Croatie. La fraîcheur de la veille laisse place aujourd'hui à une journée clémente avec un beau soleil. Côté température, nous sommes dans les normales de saison. Pas de gros nuages prévues pour aujourd'hui, même si une petite grisaille pourrait faire son apparition en cours d'après-midi.