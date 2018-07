Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Ce lundi 16 juillet 2018, au lendemain de la victoire des Bleus devenus champions du monde, les autorités déplorent de nombreux débordement survenus dans la nuit. Les pompiers sont intervenus sur 19 incendies et ont porté secours à plus de trente personnes. Les gendarmes, eux, déplorent huit accidents sur la voie publique, heureusement sans gravité. Néanmoins, plus de la moitié des conducteurs impliqués dans ces accidents étaient alcoolisés.

