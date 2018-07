Cyclisme, trail, course à pied, escalade... Découvrez les résultats sportifs de ce weekend! (Photo d'illustration)

Cyclisme: 17ème Etoile de l'Océan Indien

Le VCO organisait la 17ème édition de l'Etoile de l'Océan Indien vendredi, samedi et dimanche. L'épreuve se déroulait, en équipes de 3 à 5 coureurs, en 4 étapes sur les communes de Bras-Panon, Sainte-Rose, Saint-Philippe, Saint-Benoît, La Possession, Saint-Paul, Le Port, Saint-Leu. Au final, le coureur du CCSL, Rémi Sarreboubee s'est imposé grâce à sa belle performance dans la seconde étape qui menait le peloton vers Dos d'Ane vendredi. Il boucle les quatre étapes (266km) en 7h11, devant Jérôme Paniandy (SMV) à 1'19 et Lionel Fontaine (CB1) à 2'22. On notera également la belle prestation de Donovan Grondin (ESM) qui a remporté les deux étapes de dimanche, le chrono le matin et la course en circuit l'après midi.

Trail: Leu Trail de la Chaloupe

L'ADH organisait son trail ce dimanche dans les hauts de St Leu du côté de la Chaloupe avec une boucle de 22km qui emmènait les coureurs d'abord dans les hauts de la Chaloupe (1000m d'altitude) pour redescendre ensuite dans St Leu et remonter par le célèbre sentier Cayenne jusqu'à la Chaloupe. Plus connu dnas le milieu de la petite reine, Arthur Vatel s'est imposé en 1h58'10, devant Emmanuel Hadoux en 1h58'34 et Gérémy Thieulin en 2h00'52. Côté féminin, victoire de Jessica Dassy en 2h33, devant Sophie Florquin en 2h36 et Rosa Carrasco en 2h39.

Course à pied : Kolor'Run by COSPI

Le COPSI organisait sa color run samedi place du Vieux Moulin à Petite Ile. Deux formats étaient proposés à partir de 16h30: un 5km à partir de la catégorie minimes et un 9,5km à partir de la catégorie cadets.

Sur les 9,5km, Ulric Balzanet s'est imposé en 32'18 devant Benjamin Barret en 34'48 et Tituan Saint Peron en 34'58. Côté féminin, Eva Passal l'emporte en 43'30 devant Béatrice Goderon 46'43 et Malika Le Mao 47'41.

Sur les 5km, Ruddy Barret s'est imposé en 16'27 devant Patrice Atiaman 18'26 et Tony Guichard 19'10. Côté féminin, victoire de Raissa Lauret en 23'24 devant Emma Benoiton en 23'28 et Yvette Noulette en 26'18.

Escalade : Coupe du monde de difficulté

Manon Hily du club 7alouest a été sélectionnée en Equipe de France pour participer à la Coupe du Monde senior de Difficulté qui s'est déroulée à Chamonix en fin de semaine. Jeudi, la Réunionnaise a terminé 6ème des qualifications et était donc en lice vendredi pour les demi-finales. Malheureusement, Hily s'est classée 10ème des demi-finales et a donc été privéé de finale, ouverte seulement aux 8 premières. Elle sera à nouveau en lice à partir du 20 juillet pour une autre coupe du monde, toujours en France mais à Briançon cette fois-ci.

Trail: Championnats de France

Les championnats de France de trail ont eu lieu ce week end en métropole à Montgenèvre. Une grosse délégation réunionnaise avait fait le déplacement. Sur le format long, la meilleure performance revient à Camille Bruyas qui termine seconde en 8h45 et s'offre ainsi le titre de vice championne de France. Claire Nédelec réalise également une très bonne course et prend la 5ème place en 9h09. Les autres résultats:

René Paul Vitry 11ème en 8h13

Olivier Lamarque 31ème en 8h52

Fred Morin 33ème en 8h57

Mickael Chamand 45ème en 9h16

Jean Eddy Lauret 47ème en 9h17

Nicolas Rivière 70ème en 9h57

Raymond Fontaine 72ème en 10h05

Fabrizio Delphine 73ème en 10h05

Emma Métro 15ème F en 10h37

Louise Classeau 17ème F en 10h46

Pascal Payet 120ème en 11h33

Alexandre Mussard 127ème en 11h42

Alexis Hoareau 128ème en 11h42

Antoine Bouly 140ème en 11h49

Ombeline Blanc 30ème F en 12h13

Sur le format court:

Nicolas Hoareau 75ème en 2h26

Laurent Bériou 131ème en 2h39

Fleur Santos Da Silva se classe 9ème F en 2h39

Julie Rivière 12ème F en 2h43

Hortense Bègue 29ème F en 2h57

Delphine Dérand en 2h58

Corinne Perrier en 3h25

Alexandra Assoumani en 3h26

Magali Quest en 3h55

Philippe Quest en 4h15

Surf : J-Bay

La Réunionniase Johanne Defay a terminé 5ème de la 6ème épreuve du World Tour vendredi dernier à Jeffreys Bay en Afrique du Sud. La surfeuse péi a chuté en quart de finale face à la numéro 1 mondiale Lakey Peterson. Avec ce bon résultat, Defay pointe désormais 4ème au classement mondial.