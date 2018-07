Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Alexandre Gigan, planteur et secrétaire général adjoint du syndicat des Jeunes agriculteurs a été assigné en justice par l'industriel Tereos. Une procédure en référé a été engagée et l'audience s'est déroulée ce lundi 16 juillet 2018 au tribunal de grande instance de Saint-Denis. Pour rappel, Alexandre Gigan a bloqué la balance de cannes de Beaufonds jeudi dernier, le 12 juillet 2018. Et ce, car Tereos a refusé son chargement qu'il a considéré comme étant fardé.

