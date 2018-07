"Le Manapany Festival risque de ne pas avoir lieu cette année". Ce lundi 16 juillet 2018, l'association "3 Peaks", organisatrice du "plus ancien festival musical de La Réunion" a tiré la sonnette d'alarme. En manque de financements pour "boucler le budget e l'évènement", l'association lance un appel aux dons jusqu'au 15 septembre. (Photo d'illustration)

"Défendez la culture, défendez le sport!" C'est le message lancé par l'association "3 Peaks" qui organise le Manapany Festival les 22, 23 et 24 septembre.

"Une situation sans précédent"

Un évènement incontournable de l'île qui "connaît cette année une situation sans précédent". A savoir, la baisse des dotations et subventions. "Ces fonds vont cruellement manquer, au risque de mettre le festival en péril" prévient l'association qui craint la disparition du Manapany Festival alors qu'il fêterait son 18ème anniversaire cette année.

"Le sponsoring reste une solution, mais du fait de notre positionnement en faveur des jeunes artistes et des formations musicales originales, et en faveur de sportifs peu connus du grand public malgré leur excellence, nos options de partenariat sont (très très.. ) limitées. Si nous voulons que notre festival vive, nous devons trouver un financement exceptionnel" déclarent les organisateurs qui lancent un appel aux dons.

"Nous faisons appel à tous les festivaliers"

En délivrant ce message : "Nous faisons appel à tous les festivaliers, réguliers ou non, à tous les artistes d’ici et d’ailleurs, à tous les amoureux de la musique, à tous les défenseurs du spectacle vivant réunionnais, à tous ceux qui croient à l’importance d’une culture garante de notre singularité, de notre originalité, et à notre droit à nous réjouir sous les palmiers de la plus jolie scène de l’Océan Indien".

"La totalité de vos dons sera consacrée aux moyens nécessaires à la tenue du festival à Manapany. Même quelques euros peuvent faire la différence préviennent les bénévoles de l'association "3 Peaks". A l’issue de la manifestation, un rapport sera disponible sur demande afin de justifier de l’emploi de ces dotations Notez que dans le domaine du mécénat culturel, les dons sont déductibles de votre imposition à hauteur de 60%."