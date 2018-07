Ce mercredi 18 juillet, de 9h00 à 12h00, la SEMADER et le RSMA-R propose une rencontre SEMA'Réussite à la résidence Camélias, 3 allées bois Mahot, Cap Camélias, à la Chaloupe Saint-Leu. C'est l'occasion, pour les personnes âgées d'au moins 14 ans, de rencontrer des partenaires pour découvrir des formations et éventuellement décrocher un contrat d'apprentissage.

Lancées en septembre 2015, les rencontres SEMA'Réussite sont initialement le fruit d'un partenariat entre la SEMADER et le RSMA-R. Il s'agit d'une action de proximité qui coordonne les acteurs de la formation et de l'insertion au coeur des quartiers. milieu professionnel en entreprise et de s'ouvrir à des activités culturelles, artistiques et sportives, mettant ainsi toutes les chances de leur côté pour une insertion réussie dans la vie active.

Pour sa 6ème date de l'année, la SEMA'Réussite sera à la Chaloupe ce mercredi.

Pour information, en 2017, les rencontres SEMA'Réussite ont permis à 70 personnes éloignées de l’emploi, d'intégrer des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle