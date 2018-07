BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 17 juillet 2018



[VIDEOS] Commercialiser la chair de requin : le débat est (re)lancé. Une opportunité pour certains, un risque sanitaire pour d'autres

La semaine dernière, plusieurs associations ont profité de la venue du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert, pour l'interpeller sur la question de la commercialisation de la chair de requin, interdite depuis 1999. Pour Jean-François Nativel, président d'Océan Prévention Réunion, lever l'interdiction de commercialiser la viande de squale pourrait aider La Réunion à "sortir de la crise requin". Une proposition inenvisageable selon le ministre qui a affirmé que la consommation de requin présentait toujours un risque sanitaire. A savoir la ciguatera, cette intoxication causée par les toxines présentes dans la chair de requin. Le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion a accepté de réagir. "Tout le monde mange du requin (...) dites-moi combien de personnes sont rentrées aux urgences avec la ciguatera?" s'interroge-t-il, sceptique.

Les organisateurs lancent un appel aux dons - Le Manapany Festival pourrait disparaitre cette année

"Le Manapany Festival risque de ne pas avoir lieu cette année". Ce lundi 16 juillet 2018, l'association "3 Peaks", organisatrice du "plus ancien festival musical de La Réunion" a tiré la sonnette d'alarme. En manque de financements pour "boucler le budget e l'évènement", l'association lance un appel aux dons jusqu'au 15 septembre. (Photo d'illustration)

Insee - Consommation des ménages : Les prix augmentent de 0,3%

En juin 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion. Les nouvelles hausses des prix des produits pétroliers et du tabac expliquent cette augmentation. Dans une moindre mesure les produits manufacturés et l'alimentaire coûtent aussi plus chers. Les prix des services sont stables, malgré la hausse des prix des transports aériens. Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 2,0 % en France hors Mayotte annonce l'Insee dont nous publions le communiqué ci-dessous.

Les joueurs de l'équipe de France de football ont commencé, lundi vers 19H20, à descendre les Champs-Elysés sur un bus à impériale, devant des centaines de milliers de personnes venues acclamer les champions du monde, a constaté une journaliste de l'AFP. Rassemblée depuis plusieurs heures sur "la plus belle avenue du monde", une foule en délire aux couleurs bleu-blanc-rouge a accueilli ses 23 héros, arrivés un peu plus tôt de Russie. Les Bleus doivent ensuite être reçus à l'Elysée par le président Emmanuel Macron.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il va pleuvoir

Bon, ne vous bercez pas de rêves ensoleillés, Matante Rosina l'affirme : il va pleuvoir un peu partout sur La Réunion ce mardi 17 juillet 2018. "An ppis nora lo van é la mer sra vilin" dit encore notre gramoune préférée. A-t-elle raison ? Dites nous quel temps il fait chez vous