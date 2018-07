Pour la vingtième fois, la Marche de la Mutualité réunira les adhérents, les collaborateurs et bénévoles de la mutuelle autour d'un programme d'activité physique et d'animations sportives le 19 août 2018, à l'Etang Salé. La Mutualité attend 3000 marcheurs

La Mutualité de La Réunion veut aussi pointer du doigt la lutte indispensable contre le diabète et toutes les maladies métaboliques liées au surpoids : l’hypertension artérielle, les risques cardiovasculaires et les atteintes musculaires liées à la sédentarité. "Le Ministère de la Santé recommande depuis quelques années de marcher une heure par jour et la marche, c’est à la portée de tous, sans contraintes financières, et c’est aussi un sport intergénérationnel qui crée du lien", rappelle le président de la Mutualité de La Réunion.

Évoquant les temps où la marche, "était un marqueur social de précarité" et où "le vélo puis la voiture les éléments visibles de l’ascenseur social", il commente: "aujourd’hui, ce ne sont pas les plus modestes qui marchent et qui courent et ce ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin ", déplore Théodore Hoarau, en guerre contre les déséquilibres alimentaires, rations des plus pauvres.

Alors, pour compenser ces déséquilibres et influer sur les habitudes, la Mutualité de La Réunion attend 3000 marcheurs le 19 août à l’Etang Salé, autour des 70 bénévoles grâce auxquels la manifestation peut avoir lieu autour des "ambassadeurs", Caroline Devaux, Bobby et Maroni.

Un kit marcheur mieux pensé

Comme chaque année, les inscriptions sont ouvertes sur le site de la Mutualité de La Réunion. Chaque participant recevra, comme chaque année, un kit contenant un tee-shirt, une casquette et un repas, avec, comme nouveauté, un menu spécial végétarien sur demande. Pour faciliter les formalités sur la ligne de départ, ce kit pourra être récupéré en amont de la manifestation. Des bus navettes sont prévus pour amener les participants du parking au lieu de la manifestation, car la route forestière sera entièrement fermée dès le début de la rencontre.

Un village dynamique

L’information santé sera bien présente au cours de cette manifestation, avec des stands de sensibilisation et de dépistage (vue, ouïe, diabète, podologie) et des animations autour de différents partenaires de La Mutualité de La Réunion. L’espace ludique n’est pas oublié avec des jeux gonflables pour les enfants et des jeux lontans, un espace massage. Et en fin de journée, un concert à partir de 14h30. Et peut-être la présence de la " mascotte " de l’événement, une marcheuse présente chaque année depuis la première édition et qui fête cette année ses 90 printemps.

De la solidarité à la générosité

Comme le souligne en conclusion le président de la Mutualité de La Réunion, cet événement marque la volonté de la mutuelle de s’investir dans l’action publique de prévention santé, en soutien à de nombreux partenaires publics et privés, notamment en direction des publics qui vivent sous le seuil de pauvreté et n’ont pas les moyens d’investir dans une mutuelle : " Quand nous parvenons à dégager des excédents, nous allons au-delà de la solidarité, nous allons jusqu’à la générosité. "Actuellement, cet engagement généreux de la Mutualité de La Réunion se chiffre à 1 million d’euros par an, annonce Théodore Hoarau.

ml/www.ipreunion.com