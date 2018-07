Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

L'Office nationale des forêts lance une campagne contre l'abandon de déchets en forêt et sur les sentiers de l'île. Afin de responsabiliser les visiteurs, touristes et randonneurs, l'ONF déséquipe au fur et à mesure les sites secondaires en poubelles. L'objectif est d'inciter les visiteurs à ramener avec eux leur déchets. Ce mercredi 18 juillet 2018, c'est sur le site du "Pic Adam" dans les hauteurs de Saint-Denis que les poubelles ont été retirées par les agents de l'ONF. Des pictogrammes de sensibilisation ont ensuite été posés.

