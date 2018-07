Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 heures

On ne pas se mentir, il ne va pas faire beau ce mercredi 18 juillet 2018. Matante Rosina a lu dans le marc de café et regardé dans le fond de son pilon et le verdict est sans appel : les températures vont nettement descendre, le vent soufflera à plus de 60 km/h et la houle atteindra 3,50 mètres. Dites nous vite si Matante Rosina a raison

