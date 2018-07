Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Jeudi dernier, le 12 juillet 2018, les planteurs, Dominique et Alexandre Gigan, ont bloqué la balance de cannes de Beaufonds. Suite au refus de l'industriel Tereos de prendre le chargement d'Alexandre, le père et le fils ont décidé de laisser leur camion sur la balance pendant une demi journée. Accusés d'avoir fait perdre de l'argent à Tereos, ils ont été assignés en justice et se sont exprimés devant les magistrats ce lundi 16 juillet 2018. Dès le lendemain le tribunal a rendu sa décision.

