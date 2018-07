BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 18 juillet 2018



L'Etablissement français du sang teste systématiquement les donneurs - Anémié ou pas : l'épreuve du test avant le don -

Les appels au don de sang trouvent en général leur public à La Réunion. Mais parfois, certains candidats donneurs se voient refoulés en raison d'une "anémie" alors que leur médecin traitant ne diagnostique rien de semblable.

"Non, l'ONF ne disparaîtra pas à La Réunion". Le Directeur régional répond aux craintes de l'Intersyndicale

En déficit structurel de 6 millions d'euros, la direction régionale de l'ONF a été contrainte de faire des coupes dans les effectifs. " Nous sommes passés de 170 forestiers dans notre agence travaux à 145, effectif qui correspond à notre niveau d'équilibre actuellement, et nous avons gelé deux postes au niveau des services administratifs ", reconnaît Sylvain Léonard, le Directeur régional de l'ONF. Qui estime que les efforts faits sont actuellement suffisants pour stabiliser les effectifs " malgré une année 2017 déficitaire et une année 2018 qui s'annonce difficile en raison du recul du marché du bois ". En effet, un tiers du budget de fonctionnement des structures régionales vient du commerce du bois tiré des forêts domaniales.

Le paracétamol, un médicament courant mais dangereux. Il peut être mortel

Tout le monde a du paracétamol dans son armoire à pharmacie mais mal utilisé, ce médicament peut être dangereux voire mortel, comme le rappelle l'affaire Naomi Musenga, et est à l'origine d'une centaine de greffes de foie chaque année.

119 cas de dengue ont recensés entre le 2 et le 8 juillet 2018, indique la préfecture ce mardi soir 17 juillet. Depuis le début de l'année 6152 personnes ont été contaminées par le virus. A noter qu'un décès évalué comme indirectement lié à la dengue a été signalé."Malgré une baisse du nombre de cas déclarés, l'épidémie se maintient en ce début d'hiver austral. Avec le passage en niveau 4 du plan ORSEC, l'ensemble des acteurs doit rester mobilisé durant l'hiver austral pour éviter une épidémie de grande ampleur au cours de l'été prochain" prévient la préfecture. Les messages de prévention sont renforcés à l'arrivée des vacances et des déplacements de nombreuses personnes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du froid, du vent et de la houle

On ne pas se mentir, il ne va pas faire beau ce mercredi 18 juillet 2018. Matante Rosina a lu dans le marc de café et regardé dans le fond de son pilon et le verdict est sans appel : les températures vont nettement descendre, le vent soufflera à plus de 60 km/h et la houle atteindra 3,50 mètres. Dites nous vite si Matante Rosina a raison