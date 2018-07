BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 19 juillet 2018 :



- Neigera, neigera pas? Réponse ce soir...

- Série noire sur les routes réunionnaises : Huit morts en neuf jours

- [VIDEO] Un collaborateur de Macron suspendu après avoir frappé un manifestant le 1er-Mai

- [VIDEO] Financement du Livre bleu : Annick Girardin annonce 700 millions d'euros de crédits supplémentaires

- Observatoire des prix: "Un journaliste, ça ne retient que le négatif"

- A bord du navire de pêche Le Saint André - Un marin indonésien est décédé après être tombé à l'eau

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Du vent, de la pluie et peut-être des flocons

Neigera, neigera pas? Réponse ce soir...

La probabilité pour qu'il neige sur certaines régions des hauteurs de l'île dès cette nuit est de "60%" prévoit Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Les conditions météorologiques sont toutes réunies pour que les prochains jours soient marqués par "des chutes de cristaux de glace ou de neige"annonce-t-il. Inutile de préciser que la vague de froid sera ressentie sur toute l'île, même sur le littoral.

Série noire sur les routes réunionnaises : Huit morts en neuf jours

En neuf jours, les décès sur nos routes se sont succédés. A commencer par cette effroyable sortie de route dans les hauts de Saint-Paul, à Fleurimont le 7 juillet 2018. Trois jeunes personnes sont décédées. Puis, le lendemain, c'est un motard qui a perdu la vie, toujours à Saint-Paul. Les drames, déjà trop nombreux, semblaient être derrière nous. Mais le week-end dernier, trois usagers de la route ont de nouveau péri suite à des accidents survenus à Saint-Leu ou encore à Sainte-Rose. Enfin, ce lundi 16 juillet 2018, c'est un piéton fauché par plusieurs véhicules sur la quatre voies de Sainte-Marie qui est décédé.

[VIDEO] Un collaborateur de Macron suspendu après avoir frappé un manifestant le 1er-Mai

Un collaborateur d'Emmanuel Macron, responsable de sa sécurité durant la campagne présidentielle, a été suspendu de ses fonctions pendant deux semaines puis muté à des fonctions administratives à l'Elysée après avoir agressé un manifestant à Paris le 1er-Mai, selon un article du Monde mis en ligne mercredi soir.

[VIDEO] Financement du Livre bleu : Annick Girardin annonce 700 millions d'euros de crédits supplémentaires

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, ce mardi 17 juillet 2018, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a répondu à une question de la députée polynésienne Nicole Sanquer. Cette dernière lui a demandé comment seraient financées les mesures du Livre bleu. En guise de réponse, Annick Girardin a indiqué que le portefeuille de son ministère bénéficierait de "700 millions (d'euros) de crédits supplémentaires (...) d'ici à 2022".

Observatoire des prix: "Un journaliste, ça ne retient que le négatif"

Mercredi 16h30, quand tu as du taff au bureau mais que tu es un gentil petit soldat, tu prends ton bloc-notes, ton stylo, ta caméra, ton dictaphone pour le son et tes jambes à ton cou et tu files fissa à la Préfecture pour la conférence de presse à laquelle ton support est dûment convié par l'Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus. Là, avec les copains de la télé qui ont un créneau retenu pour dans 2 heures à l'antenne, on aurait bien aimé filmer deux ou trois questions avant la conf, vu que le monsieur il sait déjà de quoi il va causer dans le poste.

A bord du navire de pêche Le Saint André - Un marin indonésien est décédé après être tombé à l'eau

Il y a deux jours, ce lundi 16 juillet 2018, un drame est survenu à bord du navire de pêche à la légine Le Saint-André, qui fait des campagnes de trois mois dans l'Antarctique. Parmi les 28 membres d'équipage, deux marins, de nationalité indonésienne, seraient tombés à l'eau. Ils ont été repêchés mais l'un d'eux n'a pas pu être réanimé. En route pour rejoindre l'île de La Réunion, le palangrier austral appartenant à la société réunionnaise Pêche avenir devrait accoster au port de la Pointe des galets, ce vendredi 20 juillet

La pa Météo France i di, sé zot i di : Du vent, de la pluie et peut-être des flocons

C'est Matante Rosina qui le dit : il pourrait neiger au Piton des Neiges et au Grand Bénare, ce jeudi 19 juillet 2018. Quant aux pluies, elles sont attendues sur une grande partie de l'île. Seul le nord-ouest pourrait être épargné. Des rafales pouvant atteindre les 90 km/h pourraient aussi faire leur apparition. N'oublie pas! Protégez-vous du froid si vous montez dans les hauts.