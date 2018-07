Le service Insertion de la mairie de Saint-André a organisé mercredi 18 juillet une matinée d'accueil et d'information pour les étudiants. Plusieurs partenaires étaient présents aux côtés de ces jeunes étudiants pour leur proposer des aides financières notamment au niveau de la mobilité, du logement ou de la protection sociale.

Cette matinée gratuite et ouverte à tous avait pour but de favoriser l’égalité des chances et de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. L’objectif de cette 3ème édition était de parvenir à généraliser l’ensemble des aides. Plusieurs partenaires tels que le Conseil Départemental, le CNARM, la CIREST, la Chambre des métiers et la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion ont répondu aux différentes interrogations des étudiants.

www.ipreunion.com