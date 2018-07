Suite à la publication, le 28 juin 2017, du décret permettant de revenir à la semaine de quatre jours d'école, la commune de Saint-Benoit a souhaité, avant de prendre toute décision, proposer aux parents d'élèves bénédictins et aux équipes enseignantes une concertation préalable. Une concertation qui a permis le résultat suivant : le retour à la semaine de quatre jours. Voici le communiqué de la municipalité :

"Les conseils d’écoles ont été réunis en février 2018 et l’ensemble des acteurs de l’éducation a pu s’exprimer par l’intermédiaire d’un sondage. Au terme de cette concertation, il est apparu que la perspective d’un retour à une semaine de quatre jours à compter de la prochaine rentrée scolaire (2018-2019), convenait majoritairement aux familles et aux enseignants. Début juin, le maire de Saint-Benoît a donc adressé une demande officielle à Monsieur le Recteur de l’Académie de la Réunion afin que ce dernier prenne acte de cette décision.

Décision approuvée en date du 05 juillet 2018. La commune propose donc une réorganisation du temps scolaire qui sera réparti, à compter de la rentrée d’août 2018, sur 4 jours dans ses 24 écoles publiques. Ainsi, les élèves fréquenteront la classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les horaires de l’école à la rentrée

A noter que l’heure du début de l’école n’a pas été modifiée, sauf pour l’école Lucie Prudent (Cratère) qui entre désormais à 8h (au lieu de 8h30).

Périscolaire CAF (payant)

- 7h30-8h30 : Odile Elie

- 7h00-8h00 : Bois Joli, La Poussinière, Les Hibiscus

Temps scolaire (matin)

- 8h – 11h30

- 8h30 – 12h pour les écoles Odile Elie, Emilie Moreau, André Marimoutou, Edmond Albius et Maxime Fontaine

Pause méridienne

- 11h30 – 13h : classes maternelles

- 12h – 13h : classes élémentaires

- Pour les écoles Odile Elie, Emilie Moreau, André Marimoutou, Edmond Albius et Maxime Fontaine la pause méridienne est rallongée d’une demi-heure

Temps scolaire (après-midi)

- 13h – 15h30

- 13h30 – 16h00 pour les écoles Odile Elie, Emilie Moreau, André Marimoutou, Edmond Albius et Maxime Fontaine

Périscolaire CAF (payant)

- 16h00 – 18h00 pour Odile Elie

- 15h30 – 17h30 pour Bois Joli, La Poussinière, Les Hibiscus

Par ailleurs, le rythme scolaire des enfants ne pouvant se restreindre à la seule question des horaires et de l’organisation de la semaine, la Ville a également travaillé à l’élaboration d’un projet pour assurer la continuité des activités périscolaires/extrascolaires tout en incluant les préconisations du futur " Plan Mercredi ". Les services de la Ville ont ainsi réfléchi à une organisation qui permettra de conserver la qualité des animations et de proposer des contenus innovants !

Les activités périscolaires du mercredi

La journée du mercredi constituera un support éducatif complémentaire permettant d’éveiller et de susciter l’intérêt des enfants à travers la pratique d’activités physiques, sportives, ludiques, culturelles, artistiques et numériques.

- Les Mercredis Jeunesse

A la rentrée prochaine, les Mercredis Jeunesse s’adapteront aux nouveaux rythmes scolaires. Les 180 enfants pourront désormais être accueillis de 8h à 16h sur différents sites selon leur âge :

- les élèves de maternelle seront reçus dans les écoles maternelles Bois Joli, Hibiscus et Poussinière ;

- les élèves d’élémentaire seront rassemblés dans l’école élémentaire Odile Elie.

De nombreuses activités seront proposées : sport, informatique, culture, patrimoine, créations artistiques et manuelles... Par ailleurs, une fois par mois, une sortie sera organisée. Pour inscrire leurs enfants aux Mercredis Jeunesse, les parents doivent se rendre au service Jeunesse de la Mairie (Tél. 02 62 50 88 32), munis des pièces nécessaires. Le tarif varie en fonction des revenus.

- " Anim’ ton kartié "

Ces activités, qui se dérouleront le mercredi de 13h à 17h, auront pour cible privilégiée les enfants scolarisés. Dans les quartiers de la commune, les actions " Anim’ ton kartié " s’organiseront autour de 3 grands thèmes : le Sport, la Culture et les Arts décoratifs en lien avec le développement durable. Ceux-ci seront abordés dans chacun des secteurs de la ville, selon une programmation et un calendrier préétabli.

Tous les Bénédictins, petits et grands, pourront s’y inscrire indépendamment de leur lieu d’habitation. Ils seront accompagnés, durant ces temps d’activités, par des éducateurs sportifs, des animateurs de quartier, des services civiques et des partenaires culturels et associatifs du territoire. Pour inscrire leurs enfants, les parents doivent se rapprocher du service proximité : 02 62 50 88 00 (poste 848).

- Coup de pouce Clé/CLEM

Ces dispositifs s’adressent aux enfants de CP, âgés de 6 à 7 ans, repérés par leur enseignant comme ayant des fragilités dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. À ce jour, la commune pilote 17 clubs Coup de Pouce Clé. Chaque année, 102 enfants provenant de 12 écoles sont concernés par ce dispositif sur son territoire : Petit Saint-Pierre, Julie Huet, André Hoareau, Bras Fusil, Denise Salai, Emilie Moreau, Odile Elie, Reine Pitou, Alexis de Villeneuve, Raphael Elie, André Duchemann et André Marimoutou.

Quatre soirs par semaine, durant 1h30, après la classe, les enfants des différents clubs sont encadrés par une animatrice spécialisée qui les aide à réussir leur apprentissage de la lecture et à développer

leur estime de soi. Les Clubs Coup de pouce CLEM (mathématiques) réunissent une vingtaine d’enfants de 4 écoles bénédictines : Lucie Prudent de Cratère, Reine Pitou de Bourbier, Edmond Albius de

Cambourg et Odile Elie du Centre-Ville. A raison de trois séances d’1h30 par jour (les lundis, mardis, jeudis), les animateurs dispensent des activités brèves et ludiques dont deux tiers sont consacrés aux mathématiques et le tiers restant à la lecture."