La probabilité pour qu'il neige sur certaines régions des hauteurs de l'île dès cette nuit est de "60%" prévoit Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Les conditions météorologiques sont toutes réunies pour que les prochains jours soient marqués par "des chutes de cristaux de glace ou de neige" annonce-t-il. Inutile de préciser que la vague de froid sera ressentie sur toute l'île, même sur le littoral (photos d'archives)

La Réunion est entrée pleinement en hiver le 11 juin 2018. "L'île a connu son deuxième front froid de cet hiver le mardi 17 juillet. Cet épisode a été marqué par des pluies sur le secteur Sud ainsi que des rafales de vent allant jusqu'à 100km/ heures à Piton Sainte-Rose. La pointe des Trois-Bassis a été marquée par des vents allant jusqu'à 80km/heure. La houle a déferlé sur le littoral Ouest et Sud avec des vagues entre 3 et 7 mètres de hauteur" détaille Jacques Ecormier. Cet épisode de froid n'est qu'un aperçu de ce qui arrive dans jours à venir.

- Une baisse de températures marquée dès la nuit prochaine -

Toutes les conditions sont réunies pour que, dans les prochains jours, l'île connaissent une baisse significative de température. Et cette baisse commence cette nuit. "La nuit prochaine on va connaître une baisse de température avec des températures négatives vers le Grand Bénare, le Piton des Neiges et le Dolomieu". Dans ces régions, les températures chutent jusqu'à -1 degré la nuit et 5 degrés la journée.

Les températures négatives, et les nuages nombreux et élevés en altitude dans ces secteurs sont "les conditions favorables à la chute de neige ou de cristaux de glace" dans les prochaines nuits. "Pour qu'il neige, il faut que la température soit en-dessous de zéro, qu'il y ait des nuages et que ces nuages soient à 3500 mètres d'altitude, cela donne des précipitations de neige ou de cristaux de glace" explique le chef prévisionniste.

- De la neige ? Ce ne serait pas la première fois... -

Les sommets de l'île ont déjà été revêtus d'un manteau blanc plusieurs fois ces dernières années entre 2000 et 2013. Qu'il s'agisse de simples cristaux de glace, de givre ou de "vraie" neige, le spectacle est toujours aussi époustouflant.

En 2013, le Piton des neiges était recouvert de givre, pas de neige.

Pour la neige, il faut remonter plus loin dans les archives. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août 2003, les sommets ont connu les plus grosse chutes de neige jamais enregistrées sur l'île.

Cette année là, vers 16 heures, le vendredi 1er août 2003, des gros flocons s'abattaient sur le Piton des Neiges et sur la région du Piton de La Fournaise. Les précipitations s'étaient poursuivies dans la nuit de vendredi à samedi. Au petit matin entre 3 et 5 centimètres de neige recouvraient les sommets. Le tapis blanc était visible de plusieurs points géographiques de l'île, Saint-Denis, le Port et le Maïdo notamment.

L'épisode suivant date de 2006. Dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre 2006 la neige avait tombé sur le Piton de La Fournaise qui par la même occasion était en éruption. La rencontre époustouflante de la neige et la glace.

Invitée par Imaz Press, la navigatrice Maud Fontenoy s'était rendue sur place pour admirer ce spectacle exceptionnel d'octobre 2006.

Parfois, il s'agit simplement de cristaux de givre mais pour le Réunionnais, l'apparition de ce manteau blanc ne signifie qu'une chose : il fait froid, qu'importe son nom.

- 4 degrés en dessous des normales saisonnières -

Le prévisionniste l'affirme, "ces températures sont entre 4 et 5 degrés inférieures aux normales saisonnières". Cet hiver, La Réunion connaît "un vrai hiver" contrairement à celui de l'année dernière qui était "court et chaud".

Ce début du mois de juillet 2018 est déjà marqué par un record de température. "Au Piton Maïdo, la température est descendue à -0,1 degré, on n'avait pas vu de température aussi basseau Maïdo depuis 2008 où la température était desendu à 1 degré".

Cette fraîcheur sera aussi ressentie sur le littoral "à Saint-Benoît, par exemple, on prévoit 12 degrés dans les prochains jours, soit une température plus baisse de 4 à 6 degrés par rapport à la moyenne" estime le prévisionniste.

Cette baisse de température apportera "du mauvais temps" jusqu'à lundi sur les hauteurs et jusqu'à mardi pour le littoral. Il faudra attendre le milieu de la semaine prochaine pour voir une amélioration des conditions météorologiques.

Mais cette accalmie ne sera que de courte durée "d'ici le 24, 25 juillet, les températures chuteront à nouveau, car les vents seront plus froids et les alizées plus soutenues" assure Jacque Ecormier.

Alors n'en déplaise à votre conjoint(e), ne rangez pas tout de suite vos bas en laine et cols roulés, le froid est parti pour durer.

sjb/www.ipreunion.com