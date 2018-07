BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 20 juillet 2018 :



- Elle n'aurait pas d'impact sur le territoire réunionnais : la Loi Littoral inquiète les défenseurs du domaine maritime

- Raid Amazones 2018 : deux Réunionnaises sur la ligne de départ : Elodie et Sandrine vont courir contre l'endométriose

- Programme réunionnais de pêche et de prévention : un requin capturé en deux semaines

- Développement durable : recyclage et collecte de lampes, La Réunion mauvaise élève

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Soleil, nuages et quelques averses localement

Un conseiller municipal du Lavandou (Var), Jean-Laurent Felizia, a lancé une pétition pour lancer le message suivant aux élus : "Ne touchez pas la Loi Littoral". Pour rappel, cette loi votée en 1986 est en passe d'être modifiée. Dans le cadre du projet de loi sur l'Evolution du logement et de l'aménagement numérique (Elan), des députés LREM ont déjà déposé des amendements visant à assouplir cette Loi Littoral. Des amendements qui n'auraient aucun impact sur notre littoral réunionnais et notamment sur les paillotes de l'Ermitage tant controversées, selon Karl Bellon, porte-parole du collectif de défense du DPM (Domaine public maritime)

Du 10 au 19 octobre prochain, deux sportives réunionnaises participeront à l'édition 2018 du Raid Amazones. Elodie et Sandrine (2ème et 4ème à partir de la gauche sur la photo) ont choisi de porter les couleurs de l'association Mems Ile de La Réunion qui a pour mission d'informer le public sur l'endométriose et de soutenir les femmes qui en souffrent.

Dans son dernier bulletin, le Centre de ressources et d'appui (CRA) sur le risque requin a déclaré avoir pêché un seul requin tigre du 24 juin au 7 juillet 2018. Pour cause, "les conditions météorologiques hivernales ont totalement empêché le déploiement des opérations de pêche à Saint-Pierre pendant toute la quinzaine et limité les opérations au nord de la côte ouest". (Photo d'illustration)

En 2017, avec 220 000 lampes collectées et recyclées soit 275 pour 1000 habitants, La Réunion se place au 16ème rang national, tout en bas du tableau. La moyenne nationale étant de 759 lampes pour 1000 habitants. C'est ce que révèle Recyclum, l'organisme responsable de la collecte, de la dépollution et du recyclage des lampes à économie d'énergie à La Réunion.

Matante Rosina va ressortir son ombrelle ! Demain le soleil revient un peu partout sur le littoral, sauf à St Leu où des nuages joueront un peu les trouble-fêtes. Dans l'après-midi, ça se gâte un peu sur le Nord et l'Est. Et en soirée, le soleil revient sur quasi toute l'île. Seuls les secteurs de Ste Rose à la Crête sont concernés par des averses.