• Deuxième mobilisation

Il s'agit de la deuxième grande mobilisation de la plateforme réunissant les syndicats salariés du BTP (CGTR et CFDT), la filière agricole (CGPER, FDSEA et CDJA) et les transporteurs (FNTR, Unostra, FTOI et SRTT). A la mi mai 2018, ils ont adressé à Didier Robert un courrier dans lequel ils exprimaient leur inquiétude face " à l'arrêt total des extractions d'andains " prévu à la fin du mois de mai. Faute de carrière ouverte, les syndicats ont rappelé au président de Région son engagement à maintenir les extractions d'andains pour alimenter le chantier de la nouvelle route du littoral.

Dans ce courrier, les syndicats s’inquiétaient de la "forte baisse" des prestations de transport qu’entraînerait "l’arrêt total des extractions d’andains" annoncé par le groupement SBTPC/VINCI et GTOI qui construit la NRL. Cette baisse serait estimée à 70% à partir de septembre selon les informations qui ont été dévoilées au syndicat le 12 avril dernier.

Le lundi 28 mai la plateforme décidait de bloquer les trois accès du chantier de la Nouvelle route du littoral à La Possession, à Saint-Denis et la Grande Chaloupe

• Encore une enquêe publique

La troisième enquête publique portant sur le projet d'ouverture de la carrière de Bois Blanc nécessaire, selon la Région, au bon déroulement du chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL) a commencé le lundi 25 juin 2018.

Cette enquête publique fait partie de la procédure obligatoire pour autoriser ou interdire, l'ouverture et l'exploitation d'une carrière comme celle de Bois Blanc. Le responsable adjoint de la DEAL l'explique : "Ces délais sont incompressibles. Il y a une enquête publique d'un mois. Une fois réalisée, la commission d'enquête a un mois pour rendre son rapport. Elle peut donner un avis favorable, un avis favorable avec réserve(s) ou un avis défavorable".

A l'issue, le projet de carrière "doit passer devant la commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CNDPS)". Il s'agit d'une commission paritaire au sein de laquelle sont représentés l'Etat et les Villes concernées (Saint-Leu, Les Avirons et L'Etang-Salé). Cette CNDPS "va émettre un avis sur le projet d'exploitation de la carrière".

Une fois que ces deux avis consultatifs seront communiqués, le préfet Amaury de Saint-Quentin prendra, ou non, un arrêté préfectoral autorisant l'ouverture et l'exploitation de la carrière de Bois-Blanc. "Ça s'est déjà vu, des préfets qui signent un arrêté malgré des avis défavorables mais c'est très difficile explique Ivan Martin. Le projet sera fragilisé et suscceptible de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif".

• Annulation du schéma départemental des carrières

Fin mai 2018 la Cour d'appel de Bordeaux a décidé d'annuler cette décision et l'arrêté du préfet qui, pour rappel, incluait l'exploitation de quatre nouvelles carrières dans le cadre du chantier de la Nouvelle route du littoral (Bois Blanc, l'Ermitage, Bellevue et Dioré).

