Voici le programme des manifestations sportives de ce week-end du 21 au 23 juillet 2018 :

Cyclisme : Critérium de Gillot

Le comité régional organise une course ce dimanche dans la zone aéroportuaire de Gillot à Sainte Marie. Au programme, un circuit de 1,8km à parcourir pendant 1h + 3 tours pour les jeunes et les pass à 8h30 et 1h45 + 3 tours pour les séniors-juniors à 10h00.

Trail : 9ème édition du trail de Cilaos

Le cirque de Cilaos accueillera deux courses ce dimanche: un trail de 22km et un trail de 33km, empruntant les sentiers de la commune. Le départ sera donné à 7h00 de la rue du stade et l'arrivée sera jugée en centre ville au terrain de basket. Le parcours emmènera les coureurs sur les principaux sites du cirque à savoir le Bras de Benjoins, Bras Sec, Gueule Rouge, les Calumets, le sentier des Sources, la Roche Merveilleuse (pour les 22km), plateau des Chênes, bassin Fouquet, anciens thermes (pour les 33km). Environ 400 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course à pied : 10km semi nocturnes de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organise ses 10km ce samedi à la Plaine des Palmistes, départ 17h du stade Adrien Robert. L'épreuve se fera en deux boucles de 5km dans les rues de la ville. Elle est ouverte à partir de la catégorie cadets.

Moto : 9ème manche de MX

La 9ème manche du championnat de motocross aura lieu ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne, ravine à Malheur à la Possession, organisé par le Team B2R. Les essais débuteront à 8h00 puis la 1ère manche à 10h00, la seconde à 12h20 et la 3ème (uniquement pour le MX1) à 16h40. Cette manche devrait être déterminante dans la course au titre en Pascal Dorseuil et Guillaume Baillif.

Athlétisme : Compétition à Saint Denis

Le CASM et l'ACSGS proposent une compétition sur piste ce samedi à Saint Denis à partir de 15h30. Au programme: 200, 400, 800 et 1500m, longueur et hauteur, poids et javelot.

Beach soccer : Demi finales

Les demi-finales du challenge régional de beach soccer auront lieu ce samedi sur le terrain du front de mer de Saint Paul. A 15h00, le premier match opposera la St Pauloise au PSG Club Réunion puis à 16h15, le FC Boulanger affrontera le FC Ylang.

Trail : Trail de la Rivière des Galets

L'association Rando Rivière des Galets organise un trail de 39km et 1600m d+ ce dimanche, départ à 6h00 du stade Nelson Mandela. Le parcours emmènera les coureurs vers la canalisation des Orangers puis les Lataniers et Deux Bras pour remonter ensuite par Dos d'Ane et redescendre au stade Mandela par le sentier de Bord. 600 coureurs sont attendus pour l'évènement qui reste ouvert et qui devrait couronner une nouvelle tête puisque Axel Arnaud ne sera pas là pour défendre son titre gagné l'an passé.

En parallèle de l'évènement seront proposées les foulées de la Berge avec un parcours de 13km qui empruntera les sentiers longeant la rivière des galets en direction de l'océan. Le départ sera donné à 7h00.

Escalade : Coupe du monde de difficulté

Manon Hily dispute cette fin de semaine sa 3ème coupe du monde de difficulté d'affilée avec l'équipe de France sénior. Après Villars (Suisse) et Chamonix les deux week ends précédents, c'est à Briançon que cela se déroule ce vendredi pour les qualifications et samedi pour les demi-finales et finales.

VTT : Championnats de France XC

Plusieurs vttistes réunionnais seront à Lons le Saunier dans le Jura ce week end pour disputer les championnats de France de cross country. Au programme, le format olympique, l'éliminator et le relais par équipes.