Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Morgan Nagoya se produit ce samedi 21 juillet au Mahé Labourdonnais, à Saint-Denis. Ce DJ, compositeur et producteur succède aux grands noms de la production et du mix comme Bob Sinclar, David Guetta, Joachim Garraud et Daft Punk. Voici le communiqué de presse de son attaché de presse :

Morgan Nagoya se produit ce samedi 21 juillet au Mahé Labourdonnais, à Saint-Denis. Ce DJ, compositeur et producteur succède aux grands noms de la production et du mix comme Bob Sinclar, David Guetta, Joachim Garraud et Daft Punk. Voici le communiqué de presse de son attaché de presse :