La semaine dernière, la Ville de La Possession a été invitée par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour participer à un atelier régional sur les Objectifs de développement durable (ODD). Voici le communiqué de presse de la municipalité :

"La Ville de La Possession, représentée par son premier adjoint Gilles Hubert, a été conviée la semaine dernière à Antananarivo par l’OIF à participer à un atelier régional d’échanges sur la planification locale à Madagascar intégrant les ODD.

C’est au titre du secrétariat général de l’Association des villes et collectivités de l’Océan Indien (AVCOI), assuré par la Ville de La Possession, que Gilles Hubert a participé à un forum des élus malgaches et de l’Océan Indien afin d’échanger sur la planification et l’animation économique locale des collectivités.

Défini en 2015 pour remplacer les objectifs du millénaire pour le développement , les ODD sont constitués de 17 objectifs et 169 cibles. Plusieurs objectifs et cibles de l’ODD s’adressent aux collectivités locales surtout dans un contexte de décentralisation.

+ Dans certains pays, 60% des objectifs et cibles relèvent pour tout ou partie des compétences municipales. L’implication de l’échelle locale dans la phase d’opérationnalisation du cadre de collaboration mondiale est la condition sine qua non à la réalisation des ODD+ a notamment informé Malik Sarr, directeur du bureau régional de l’Orga­nisation internationale de la francophonie .

S’adressant à la cérémonie de clôture aux côtés du ministre de l’Intérieur malgache, Razafimahefa, Gilles Hubert a témoigné de l’importance du renforcement de l’intégration régionale assuré également par les collectivités locales, en appelant à la mise en place d’une économie à l’échelle régionale plus proche des administrés ou encore d’une économie circulaire.

+ Penser global, agir local ! Tel est le mot d’ordre souvent utiliser pour une approche des problématiques locales et durables. Je dirais, Pensez régional, agir ensemble ! + a –t-il déclaré en poursuivant que + seuls, isolés, ne prenant pas en compte notre environnement, nous ne pourrons atteindre ces objectifs. +