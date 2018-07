Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Matante Rosina va ressortir son ombrelle ! Demain le soleil revient un peu partout sur le littoral, sauf à St Leu où des nuages joueront un peu les trouble-fêtes. Dans l'après-midi, ça se gâte un peu sur le Nord et l'Est. Et en soirée, le soleil revient sur quasi toute l'île. Seuls les secteurs de Ste Rose à la Crête sont concernés par des averses.

Matante Rosina va ressortir son ombrelle ! Demain le soleil revient un peu partout sur le littoral, sauf à St Leu où des nuages joueront un peu les trouble-fêtes. Dans l'après-midi, ça se gâte un peu sur le Nord et l'Est. Et en soirée, le soleil revient sur quasi toute l'île. Seuls les secteurs de Ste Rose à la Crête sont concernés par des averses.