Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Dans son dernier bulletin, le Centre de ressources et d'appui (CRA) sur le risque requin a déclaré avoir pêché un seul requin tigre du 24 juin au 7 juillet 2018. Pour cause, "les conditions météorologiques hivernales ont totalement empêché le déploiement des opérations de pêche à Saint-Pierre pendant toute la quinzaine et limité les opérations au nord de la côte ouest". (Photo d'illustration)

Dans son dernier bulletin, le Centre de ressources et d'appui (CRA) sur le risque requin a déclaré avoir pêché un seul requin tigre du 24 juin au 7 juillet 2018. Pour cause, "les conditions météorologiques hivernales ont totalement empêché le déploiement des opérations de pêche à Saint-Pierre pendant toute la quinzaine et limité les opérations au nord de la côte ouest". (Photo d'illustration)