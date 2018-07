Ce dimanche 22 juillet, à 10h sur le parvis de la Mairie annexe de Bérive, les élus et personnalités locales déposeront des gerbes, à l'occasion de la Cérémonie des Persécutions racistes et antisémites.

Parallèlement aura lieu la Fête du Petit-Tampon sur le thème Gastronomie, gîtes et tables d’hôtes avec trois concours culinaires et dégustations (Concours " carry poulet" , Concours et dégustation ", gratin de légumes lakour " Concours et dégustation " gâteaux lontan).

Programme

9h : Ouverture + Association Cady

9h30 : Départ concours carry poulet

10h : Podium associatif

10h30 : Démonstration de Krav’Maga

11h30 : Fin du concours carry poulet

13h30 : Danse de quartier

14h : Zéclaire Maloya

15h : Distribution de glace s

15h30 : Dérapage

16h : La colombe

16h30 : Mickael Pouvin

De nombreuses animations pour les plus jeunes sont prévues : Jeux gonflables (gratuits), Karting sur le parking de l’église de 13h à 16h et Poney (inscriptions au 0262 27 01 75)