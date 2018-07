Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Matante Rosina trépigne de joie : on savourera des letchis à Noël ! Eh oui, Jacques Ecormier, son Monsieur Météo pfréféré, est formel : sans hiver rigoureux, pas de letchis aux voeux. Donc, vous l'avez compris : ce week-end, il va faire froid, et même un peu plus que cela selon l'altitude. Samedi, les températures baissent, la nuit sera froide, mais dimanche, ne comptez pas peaufiner votre bronzage. En rando, prudence, surtout si vous bivouaquez en altitude, les températures seront basses et le ressenti sous en-dessous de la barre du zéro.

Matante Rosina trépigne de joie : on savourera des letchis à Noël ! Eh oui, Jacques Ecormier, son Monsieur Météo pfréféré, est formel : sans hiver rigoureux, pas de letchis aux voeux. Donc, vous l'avez compris : ce week-end, il va faire froid, et même un peu plus que cela selon l'altitude. Samedi, les températures baissent, la nuit sera froide, mais dimanche, ne comptez pas peaufiner votre bronzage. En rando, prudence, surtout si vous bivouaquez en altitude, les températures seront basses et le ressenti sous en-dessous de la barre du zéro.