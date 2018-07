Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

La prochaine éclipse de lune sera visible vendredi prochain. Et La Réunion s'avèrera être le meilleur endroit pour la voir. Sans lunettes, on pourra voir une lune pleine, lumineuse et qui changera de couleurs. Et ce, tout au long de la nuit. Néanmoins l'éclipse totale durera pas moins de 103 minutes : ce qui en fera la plus longue du 21e siècle. (Photo d'archives)

