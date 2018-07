Manger avec les doigts, ou avec la main comme on dit chez nous, c'est, paraît-il, meilleur pour la santé. Feuille banane ou assiette, pourvu qu'on n'utilise pas de fourchette. Cette pratique serait plus saine, meilleure pour la digestion et préviendrait certaines maladies. C'est ce qu'explique un article publié sur le site bioalaune.com

C'est une pratique qu'on réserve souvent au 20 décembre, même si pour certains elle est quotidienne. Manz ek la min lé meyèr ! Le goût ne serait pas le même. Et c'est vrai.

Selon l'article de Bioalaune, la fourchette a été historiquement inventée pour éviter de prendre les aliments à la main. Question de noblesse. On en trouve des traces en Egypte et Rome antique. Le succès de la fourchette serait liée au siècle des Luminères époque à laquelle son utilisation se répand.

- Manger avec la main, c'est bon pour la digestion -

Les doigts sont les instruments du cerveau pour préparer le corps à la digestion. Comme un thermomètre, lorsque les doigts touchent les aliments, ils donne au cerveau des informations sur leur température. Que la nourriture soit chaude ou froide molle ou dure, le cerveau peut préparer le corps à adapter ses fonctions digestives à la nourriture qui sera ingurgitée. Le cerveau libère certains enzymes pour adapter le métabolisme.

Mais ce n'est pas tout. Avant de manger avec les mains, il faut, bien sûr, les laver. On élimine ainsi les germes nocifs et on conserve les bonnes bactéries qui seront ingurgitées en même temps que la nourriture.

En mangeant avec les doigts, on mange plus lentement et donc on mange moins. "Il faut savoir que le niveau de satiété est atteint naturellement en vingt minutes environ. En mangeant avec les doigts, au bout de ce laps de temps, on arrête de manger en ayant ingurgité moins de nourriture" précise l'article de Bioalaune. On place deux fois plus de nourriture dans une fourchette que la quantité que l'on prend avec les doigts. On réduit ainsi le risque de surralimentation avec les conséquences que l'on connaît telles que l'obésité ou el diabète de type 2.

- Manger avec la main, le goût oté ! -

In ti zambrokal rougail saucisse ou un ti kari cabris massalé ek do riz blanc ek le doigt lé méyèr non ?

L'expérience gastronomique n'est pas la même quand on mange avec les doigts ou avec une fourchette. Qui a déjà essayé de manger des frites avec une fourchette ? Ou une cuisse de poulet ? Empiriquement, les doigts sont bien plus adaptés.

Selon les adeptes de la "fingerfood", manger avec les doigts permet de mieux dégager les saveurs au niveau du palais, sur la langue et les lèvres. C’est le fait de faire appel au toucher qui enclenche cette combinaison gagnante.

Plaider pour le "manz ek la min" à La Réunion, c'est sûrement prêcher des convertis.

