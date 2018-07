Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Conscient de l'importance d'une prise en charge somatique chez les patients suivis pour pathologies psychiques, le CHU de La Réunion a recruté, sur son site de Saint-Pierre, un médecin généraliste au sein du pôle de santé mentale. Le Docteur Constance Sarran, assistante en médecine générale, exerce au sein des pavillons Corail et Lagon. Elle effectue pour chaque patient hospitalisé un bilan somatique destiné à dépister les facteurs de risques médicaux et des pathologies physiques, en tenant compte de l'âge, du parcours de vie et des traitements jusqu'alors suivis.

Conscient de l'importance d'une prise en charge somatique chez les patients suivis pour pathologies psychiques, le CHU de La Réunion a recruté, sur son site de Saint-Pierre, un médecin généraliste au sein du pôle de santé mentale. Le Docteur Constance Sarran, assistante en médecine générale, exerce au sein des pavillons Corail et Lagon. Elle effectue pour chaque patient hospitalisé un bilan somatique destiné à dépister les facteurs de risques médicaux et des pathologies physiques, en tenant compte de l'âge, du parcours de vie et des traitements jusqu'alors suivis.