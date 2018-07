BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 22 juillet



- La plus longue éclipse lunaire du 21e siècle visible le 27 juillet à La Réunion. Notre île est même le meilleur endroit pour la voir

- La fourchette est morte, vive les doigts !

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Mère de famille tuée, vente de requins, dons du sang, neige et loi littoral

- Brésil - L'échec de la "pacification" des favelas bientôt à l'écran

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du froid et de la pluie

La plus longue éclipse lunaire du 21e siècle visible le 27 juillet à La Réunion. Notre île est même le meilleur endroit pour la voir

La prochaine éclipse de lune sera visible vendredi prochain. Et La Réunion s'avèrera être le meilleur endroit pour la voir. Sans lunettes, on pourra voir une lune pleine, lumineuse et qui changera de couleurs. Et ce, tout au long de la nuit. Néanmoins l'éclipse totale durera pas moins de 103 minutes : ce qui en fera la plus longue du 21e siècle.

La fourchette est morte, vive les doigts !

Manger avec les doigts, ou avec la main comme on dit chez nous, c'est, paraît-il, meilleur pour la santé. Feuille banane ou assiette, pourvu qu'on n'utilise pas de fourchette. Cette pratique serait plus saine pour la santé, meilleure pour la digestion et préviendrait de certaines maladie. C'est ce qu'explique un article publié sur les site bioalaune.com

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Mère de famille tuée, vente de requins, dons du sang, neige et loi littoral

Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 16 au 22 juillet 2018

Brésil - L'échec de la "pacification" des favelas bientôt à l'écran

Scène surréaliste dans une favela de Rio de Janeiro: une policière et un narcotrafiquant blaguent et échangent des sourires dans une ruelle. Mais dès que le réalisateur crie "Action!", les visages se ferment, pour coller à la dure réalité. Le film tente de retracer un des principaux drames de la ville qui a accueilli les jeux Olympiques il y a deux ans: l'échec de la politique de "pacification" des favelas par le biais d'une police de proximité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du froid et de la pluie

Amoureu(se)x du soleil et de la chaleur abandonnez tout espoir pour le moment, ne reangez ni pull ni bonnet : il va continuer de faire froid et la pluie va se mettre de la partie ce dimanche 22 juillet 2018. Matane Rosina a senti tout cela dans ses rhumatismes pourtant bien à l'abri dans ses couvertures. Dites nous si c'est vrai chez vous