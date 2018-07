BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 23 juillet 2018



- Offre de soins : La Réunion est bien dotée... pour l'instant. La moitié des médecins généralistes est proche de la retraite

- Saint-Paul - Place à l'enquête publique pour les enlèvements d'andains. Plus de 550 hectares sont concernés

- Goni, la plateforme qui révolutionne les services entre particuliers

- TCO - Appel à projet pour le Contrat de transition écologique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du froid et peut-être des flocons

Offre de soins : La Réunion est bien dotée... pour l'instant. La moitié des médecins généralistes est proche de la retraite

Alors que Mayotte s'inquiète, selon nos confrères de France Mayotte Matin (édition du 18 juillet 2018), de l'absence de nombreuses spécialités médicales sur son territoire, La Réunion vient de revoir son zonage d'installation des médecins pour mieux répondre aux besoins des patients tout en anticipant sur les départs en retraite des soignants. Selon les statistiques compilées par l'Agence Régionale de Santé Océan Indien, si La Réunion n'est pas vraiment sous-dotée en offre de soins, des fragilités sont néanmoins évidentes à court ou moyen terme.

Saint-Paul - Place à l'enquête publique pour les enlèvements d'andains. Plus de 550 hectares sont concernés

Ce lundi 23 juillet 2018 débute une enquête publique sur le projet d'enlèvement d'andains envisagé entre la ravine Saint-Gilles et la ravine de la Saline. Prescrite par le préfet de La Réunion, cette enquête se terminera le 6 août. Elle porte sur une demande d'autorisation d'exploiter les andains sur plus de 550 hectares. (Photo d'illustration)

Goni, la plateforme qui révolutionne les services entre particuliers

Elle existe depuis six mois seulement et son succès est fulgurant, elle s'appelle Goni. Une plateforme de services entre particuliers où tout est gratuit et où la notion même d'argent n'existe pas. C'est un lieu où les particuliers peuvent proposer leurs services et demander des services en échange de quelques gonis, la "monnaie" fictive de la plateforme. Pour son fondateur, Laurent Vergès, "la plateforme fait ce qu'on ne sait plus faire, rapprocher les gens".

TCO - Appel à projet pour le Contrat de transition écologique

Dans le cadre du Contrat de transition écologique (CTE) du TCO, les acteurs économiques de l'Ouest sont invités à déclarer leurs projets innovants et matures sur la plateforme collaborative "Communecter". Les thématiques sont celles de la production et l'efficacité énergétique, l'économie circulaire et les déchets, l'agriculture et la biodiversité, les mobilités durables, l'économie sociale, solidaire et numérique. La date limite pour le dépôt des projets est fixée au 18 août prochain

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du froid et peut-être des flocons

Matante Rosina est en presque sûre : il y aura des flocons de neige de lundi 23 juillet 2018. Elle tire sa certitude du froid glacial qui frappe La Réunion. Elle dit aussi qu'il y aura de la pluie et même des orages. Bref, Matante Rosina dit qu'il ne fait pas beau. Et chez vous c'est comment ?