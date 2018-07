Ce lundi 23 juillet 2018, aux environs de 7h du matin, les pompiers ont été avertis d'un accident survenu au Maïdo. Un veau est tombé dans une faille d'une quinzaine de mètres de profondeur. Pour tenter de le secourir, un important dispositif est déployé.

Deux véhicules de pompiers et six soldats du feu du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) sont sur place. L'opération de sauvetage est en cours : les secouristes s'apprêtent à descendre dans la faille pour récupérer le veau.