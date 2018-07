Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce week-end du 21 et 22 juillet, la première édition du festival du Lagon s'est déroulée à Mayotte. Les visiteurs pouvaient venir à la rencontre d'une vingtaine d'explosants pour découvrir la richesse du lagon mahorais et les actions menées pour sa préservation, une meilleurs connaissance et sa valorisation économique.

