Une opération de dépistage des hépatites, des infections sexuellement transmissibles et du VIH/Sida est organisée jeudi 26 juillet 2018, de 9h à 15h30, sur la place de la mairie de Saint-Benoit.

"Dans le cadre de la Journée mondiale contre les hépatites, les équipes du Centre de santé sexuelle Nord-Est du CHU mettent en place une opération de dépistage des hépatites, des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du VIH/SIDA, le jeudi 26 juillet 2018 de 9h à 15h30 sur la Place de la mairie où sera installé le Bus Santé" informe la municipalité bénédictine.

"On y retrouvera l'association Rive, qui aura à cœur de communiquer le plus largement possible sur les modes de transmission des hépatites, les moyens de prévention, et les traitements disponibles. Des préservatifs seront également distribués aux visiteurs."