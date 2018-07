Partir en vacances l'esprit tranquille, c'est l'objectif de ces parents qui choisissent de boucler la liste des achats de la rentrée dès la fin de l'année scolaire. Dans la plupart des grandes surfaces, les rayons sont déjà en mode "rentrée", pour le plus grand confort des parents, ou pas.(Photo archives)

À la sortie des classes au mois de juillet, fin d'année scolaire rime souvent avec liste des effets scolaires pour l'année prochaine.

Certains parents choisissent de ne pas laisser traîner cette liste trop longtemps et de faire les achats avant, éventuellement, de partir en vacances.

Peggy est maman de deux enfants. Tom 7 ans passe au CE1 et Alizée fait sa rentrée au collège. La jeune maman a choisi de faire les achats de la rentrée avant le départ en vacances, comme chaque année.

- Un exercice "fastidieux" -

Même si l'exercice se répète chaque année, la mère de famille confie "c'est fastidieux". C'est d'ailleurs pourquoi, c'est son mari qui se charge des achats des fournitures scolaires. Cette "corvée", elle préfère s'en débarasser dès la fin de l'année scolaire. Durant cette période, les rayons effets scolaires ne sont pas encore noire de monde. C'est pourquoi "on fait les achats juste à la fin de l'année, comme ça après, on est tranquille" estime-t-elle.

- Des achats de rentrée au supermarché -

Comme beaucoup de parents, Peggy a choisi de se rendre dans une grande surface pour acheter les effets scolaires "c'est moins cher".

Pas de journée spéciale ou de mission spéciale achat de fournitures, chez Paggy, on fait d'une pierre deux coups"mon mari fait les achats des effets en même temps que les courses". Avant de choisir l'enseigne où effectuer les achats de fournitures scolaires, la mère de famille déclare avoir comparé les grandes surfaces. Elle a choisi d'effectuer ses achats dans une enseigne qu'elle qualifie de "moins chère".

L'année dernière, elle avait déposé les listes des effets scolaires de ses enfants dans une librairie papeterie pour le côté pratique, mais pas cette année. "En librairie, les produits sont de qualité, mais c'est un peu plus cher".

Le seul inconvénient des achats dans une enseigne de supermarché c'est que souvent "il manque des choses assez spécifiques". Il faut alors aller chercher ce qui manque ailleurs, voire en librairie.

- On fait le tri avant d'acheter -

Avant d'entamer la course dans les rayons pleins de stylos, cahiers, cartables et autres classeurs, Peggy fait un tri dans les effets et les affaires de l'an dernier. "J'ai deux listes à gérer, on prend vraiment ce dont on a besoin".

Peggy a deux enfants "pas trop exigeants". Tom a gardé sa trousse et son cartable de l'an dernier. Elle avoue tout de même, "on fait le tri même si les enfants aimeraient qu'on achète que du neuf". Les listes des effets scolaires sont toujours "trop longues".

La mère de famille confie avoir des enfants "qui ne font pas de crise" concernant les achats. Ce n'est pas le cas de tout le monde.

- Un budget stable chaque année -

Bien que les enfants changent de niveau chaque année, Peggy ne constate pas de grandes différences quand il faut passer en caisse.

"Pour les deux listes, j'ai dépensé au total environ 250 euros" déclare la mère de famille. Cela reste "cher" mais le budget pour les fournitures scolaires ne bouge pas beaucoup d'une année à l'autre selon elle.

Elle ne bénéficie pas de l'allocation de rentrée scolaire.

En cours d'année, elle sera amenée à racheter du petit matériel. Dans ces achats, Peggy ne compte pas les vêtements ou chaussures. Pour l'achat de ceux-ci, elle n'attend pas la rentrée.

sjb/www.ipreunion.com