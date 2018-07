BONJOUR. Voici les titres développés ce mercredi 25 juillet 2018 :



- 40% des entreprises ultramarines pénalisées par les retards de paiement

- Concours photo : pour une meilleure visibilité des Outre-mer sur internet

- La pa météo France la di, sé zot i di : Toujours du vent

- Chlordécone en Guadeloupe, leucose bovine à La Réunion : quand la loi n'est pas appliquée de la même manière

Les Antilles françaises souffrent du scandale sanitaire provoqué par l'utilisation d'un pesticide, le chlordécone, un produit interdit partout ailleurs en France. À La Réunion, la leucose bovine fait des ravages dans les élevages en toute impunité, alors que dans l'Hexagone toutes les bêtes malades sont abattues pour éviter la propagation de la maladie. Ou lorsque la loi n'est pas appliquée de la même façon partout en France.

- Leucose bovine, Chlordécone...HUMEUR - C'est pas que je veux être peau de vache mais...

Y a des fois, sans rire, je me demande ce que ça veut être Français. Ca me rappelle mon époque étudiante à Strasbourg, où les Alsaciens me disaient que j'étais une Française " de l'intérieur "... Moi qui suis un tantinet claustro, je ne te raconte même pas comme me sentais bien, tiens, dans mon bocal sur mesure... A La Réunion, mon " chez moi " où je trouve l'eau si claire que je peux m'y baigner (air connu), parfois, je me demande si vous et moi ne sommes pas des Français de " là-bas "... Une autre forme de bocal.

Dans l'affaire Benalla, "le responsable c'est moi", a affirmé mardi Emmanuel Macron devant des députés de la majorité, fustigeant "la République des fusibles" et disant avoir ressenti les "actes du 1er-Mai" de son collaborateur comme "une trahison", selon des propos rapportés.

L'IEDOM vient de publier son deuxième rapport annuel portant sur les délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics des départements d'outremer ainsi que des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 1er août, Wikimédia France lancera un concours photo pour mettre en lumière les espaces naturels protégés des territoires ultramarins français. Cette opération intitulée " Photographiez les Outre-mer " prendra fin le 31 août. Associé à l'Agence française du développement et soutenu par le Ministère des Outre-mer, cette association aimerait plus de visibilité pour les Outre-mer françaises aussi bien sur Wikipédia que sur l'internet en général.

Matante Rosina renouvelle ses avertissements, aujourd'hui aussi, le vent sera au rendez-vous. Les nuages seront aussi présents dans l'île même si de timides éclaircies pourront faire leur apparition. Le vent sera tout de même moins fort qu'hier avec des rafales de 60km/h au maximum.