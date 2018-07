Le 1er août, Wikimédia France lancera un concours photo pour mettre en lumière les espaces naturels protégés des territoires ultramarins français. Cette opération intitulée " Photographiez les Outre-mer " prendra fin le 31 août. Associé à l'Agence française du développement et soutenu par le Ministère des Outre-mer, cette association aimerait plus de visibilité pour les Outre-mer françaises aussi bien sur Wikipédia que sur l'internet en général.

Depuis 2004, Wikimédia France promeut la diffusion de la connaissance libre. L’association déclare " Les photographies de ces aires naturelles sont placées sous licence libre (CC-BY-SA) pour permettre au plus grand nombre d’y accéder gratuitement et légalement via Internet. Certaines de ces photographies pourront d’ailleurs enrichir l’encyclopédie elle-même ".

À l’automne 2018. les locaux de l’AFD accueilleront les photos des 12 premiers lauréats.



Pour participer au concours, les photos doivent être téléchargées sur ce lien : https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:Photographiez_les_Outre-mer