Y a des fois, sans rire, je me demande ce que ça veut être Français. Ca me rappelle mon époque étudiante à Strasbourg, où les Alsaciens me disaient que j'étais une Française " de l'intérieur "... Moi qui suis un tantinet claustro, je ne te raconte même pas comme me sentais bien, tiens, dans mon bocal sur mesure... A La Réunion, parfois, je me demande si nous ne sommes pas des Français de " là-bas "... Une autre forme de bocal.

Un bocal, oui... Tu sais, ce truc à couvercle d’où on te sort quand on a besoin de toi pour payer le p’tit surplus de CSG, pour te sucrer façon économie locale quelques sous sur les APL. Et puis vlan, quand te voilà bien essoré, on revisse et zou, au placard, le bocal. Parce que là, c’est un peu de ça qu’il s’agit…

Je te cause là des intentions pas très claires des politiques hexagonales vis à vis des territoires ultramarins, comme on dit quand on veut faire chic. Et surtout quand on veut nous refourguer dans le bocal et y ajoutant tout ce qui traîne sous le tapis dans l’Hexagone et que les Français, de l’Intérieur et les Alsaciens en prime, ne veulent plus. Tu ne me suis plus ? Et si je te dis Leucose bovine et Chlordécone, ça te parle un peu plus ?

Des études cliniques vachement absentes...

A La Réunion, je vais te la faire courte, parce que l’histoire tu la connais. Je ne voudrais pas être vache, mais la leucose bovine, éradiquée à 100% depuis 1999 dans la France de l’Intérieur et chez les Alsaciens, ça fait juste quelques décennies qu’elle nous fiche des boutons dans notre bocal. 90% des élevages touchés, 70% du cheptel infecté, des troupeaux décimés, des élevages en faillite… et la France fait quoi ?

Rien. Même pas d’études cliniques en cours pour savoir si c’est grave de boire du lait et de manger de la viande " leucosités ". Ben non, c’est pas grave : en métropole, la leucose bovine est éradiquée. On ne va quand même pas se prendre le chou pour quelques troupeaux à La Réunion tout de même… Eh oui, il suffit de lire quelques rapports officiels, c’est écrit quasi comme ça. La Réunion, allez zou, dans l’ bocal. D’ailleurs, ça rime avec bocage.

Gare à la peau de banane

Et je te parlais du Chlordécone. En France (de l’Intérieur et de l’Alsace), le pesticide le plus polluant de l’univers a été interdit en 1990. Mais bon, aux Antilles, le seul territoire français (ou ultramarin ?) utilisateur soit dit en passant, on a repassé les plats durant trois ans après l’interdiction. Après tout, des sols pollués pour 700 ans ou pour 703 ans, les Antillais n’allaient quand même pas faire les mesquins. Surtout si on considère que les experts savaient depuis les années 70 que c’était de la bombe.

A tel point que les Etats-Unis ont interdit de faire joujou avec depuis 1976.

Il faudra juste 25 ans de plus à la France pour siffler la fin de la partie. Forcément, en métropole, elle n’était pas trop concernée, non ? Les bananes, ça ne pousse pas sur les Champs Elysées ni sur le Mont Saint Odile.

Leucose bovine, Chlordécone, Les Antilles, La Réunion : deux fléaux limités strictement à deux territoires, français quand ça arrange bien le législateur et le percepteur, ultramarins quand ça les dérange. Et là, c’est pas pour dire, mais sans être vache, y a des peaux de bananes qui traînent dans les couloirs aseptisés où se prennent les grandes décisions, sous les ors de la République…

ml/www.ipreunion.com