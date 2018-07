Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Lors d'une conférence de presse le mardi 25 juillet, l'association Nou lé Kapab est revenue sur l'épineuse question de la préférence régionale en matière de recrutements et de mutations. A trois semaines de la rentrée scolaire, Gilles Leperlier, son président, a insisté sur les postes vacants de professeurs des écoles à La Réunion et l'opacité qui entoure les affectations pour y pallier. Et sur quelques autres sujets axés sur l'accès à l'emploi.

