Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Le journal l'Express de Maurice a annoncé qu'entre le 21 mars et le 8 juillet 2018, 435 personnes ont été atteintes de la rougeole et trois d'entre elles en sont mortes. En France hexagonale, trois personnes sont aussi décédées de cette maladie depuis le début de l'année. Pourtant, un vaccin existe contre la rougeole mais pour cette pathologie, la France affiche une couverture vaccinale faible. À La Réunion, elle est de 85% un taux "pas correct et très en deçà des 95% que l'on attend" souligne Luce Ménudier, épidémiologiste à Santé publique France.

