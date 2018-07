Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Elle a pris fin ce mercredi 25 juillet 2018, l'enquête publique sur le projet d'ouverture et d'exploitation de la carrière de Bois Blanc aura duré un mois jour pour jour. Et elle se sera déroulée non sans perturbations. En effet, alors que les opposants n'ont pas ménagé leurs efforts pour convaincre les citoyens à voter contre le projet; les défenseurs, n'ont pas hésité à se rendre sur les lieux de l'enquête pour partager leurs opinions. Les transporteurs et les usagers de la route en ont aussi profité pour s'opposer. Si l'enquête est désormais terminée, le combat ne touche pas non plus à sa fin. D'autres étapes déterminantes vont se succéder avant q'une décision définitive ne soit prise pour autoriser, ou non, l'ouverture de cette fameuse carrière.

