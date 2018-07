BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 26 juillet 2016



- Economie - les pièces de 1 et 2 centimes pourraient disparaître

- [HUMEUR] Prémices d'une inflation annoncée. La petite monnaie taillée en pièce

- Bois Blanc : l'enquête publique est désormais terminée - Pour ou contre la carrière, le combat continue

- Fake news, superstitions et croyances - L'éclipse lunaire, objet de tous les fantasmes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps frais mais beau

Economie - les pièces de 1 et 2 centimes pourraient disparaître

Elles traînent au fond des poches, des sacs et des porte-monnaies, ces pièces de 1 et 2 centimes d'euro sont-elles vraiment utilisées ? Une chose est sûre, quel que soit le commerce ou l'achat, s'il manque un centime, il manque un centime. Ces petites pièces de monnaie coûtent cher à l'Europe et pourraient bien disparaître. Un comité d'experts a annoncé que la suppression de la petite monnaie pourrait faire faire des économies à l'Etat. À La Réunion, ces pièces représentent la moitié des pièces émises chaque année.

[HUMEUR] Prémices d'une inflation annoncée. La petite monnaie taillée en pièce

Les pièces " jaunes ", moi, je t'le dis, leur sort était joué d'avance. Même pas besoin de s'inspirer de la Finlande et de tous ces autres pays de cocagne où il gèle au mois de juillet qui ont sonné le glas du centime dès 2012. On aurait pu deviner le fin de l'histoire à l'oeil rien que pour un truc tout simple. Tu ne vois pas ? Une piste : t'imagines un végétarien qui s'appelle Boucher ? Forcément, soit un jour il finit par revenir à la côtelette pour faire taire les mauvaises langues, soit il file chez le psychanalyste pour comprendre d'où lui vient sa phobie des protéines animales.

Bois Blanc : l'enquête publique est désormais terminée - Pour ou contre la carrière, le combat continue

Elle a pris fin ce mercredi 25 juillet 2018, l'enquête publique sur le projet d'ouverture et d'exploitation de la carrière de Bois Blanc aura duré un mois jour pour jour. Et elle se sera déroulée non sans perturbations. En effet, alors que les opposants n'ont pas ménagé leurs efforts pour convaincre les citoyens à voter contre le projet; les défenseurs, n'ont pas hésité à se rendre sur les lieux de l'enquête pour partager leurs opinions. Les transporteurs et les usagers de la route en ont aussi profité pour s'opposer. Si l'enquête est désormais terminée, le combat ne touche pas non plus à sa fin. D'autres étapes déterminantes vont se succéder avant q'une décision définitive ne soit prise pour autoriser, ou non, l'ouverture de cette fameuse carrière.

Fake news, superstitions et croyances - L'éclipse lunaire, objet de tous les fantasmes

On l'attend tous avec impatience : la fameuse "Lune de sang" fera son apparition demain, vendredi 27 juillet 2018. Depuis quelques jours, sur le web, les Tweets et publications Facebook s'enchaînent. Bref, l'éclipse lunaire fait le "buzz". Mais, attention! Toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Les fake news et superstitions sont nombreuses. Pour vous avertir, Imaz Press Reunion fait le tri.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps frais mais beau

Matante Rosina sourit, il ne devrait pas trop pleuvoir ce jeudi 26 juillet 2018. Il y aura bien quelques gouttes par ci, par là mais rien de bien méchant, croit-elle savoir. Du coup même s'il continue de faire frais, Matante Rosina es toute contente. A-t-elle tort, a-t-elle raison ? Dites nous tout