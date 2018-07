Voici l'agenda des rencontres sportives de ce week-end du 28 et 29 juillet 2018 :

Football : Quarts de finale de la coupe régionale

Les quarts de finale de la coupe de la Réunion auront lieu ce week end. Samedi à 20h, la St Pierroise rencontrera Ste Suzanne. Dimanche à 15h00, l'Excelsior affrontera l'AS Capricorne et la St Louisienne sera opposée à Ste Marie. Enfin à 16h30, la Jeanne d'Arc défiera la St Pauloise.

Cyclisme : Critérium du Port

Le Critérium du Port aura lieu ce dimanche dans la zone industrielle n°2 du Port Est sur un circuit de 3,8km. Le premier départ sera donné à 12h00 pour les féminines, les jeunes et les pass. Le second départ sera donné à 14h00 pour la course élite pour 23 tours soit 87km.

Trail : La 3 Bassinoise

L'ACSTB organise un trail ce dimanche à Trois Bassins. Deux formats seront proposés: 25 et 47km. Le départ se fera de l'église de Trois Bassins à 6h00 pour les 47km et à 7h00 pour les 25km. Les coureurs monteront au gite des Tamarins sur la route forestière éponyme en empruntant les pâturages. Ceux des 25km feront demi tour pour retourner à Trois Bassins et ceux des 47km se dirigeront vers le Maido puis le Grand Bénare avant de redescendre au point de départ. 300 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course à pied : Les 12km des casernes

L'ALCJF organise une course sur route ce dimanche, départ à 7h00 sur du stade des Casernes, passant par les quartiers de Joli fond, Basse-Terre, Ligne paradis et Ligne des Bambous pour une distance d’environ 12km. Quelques 200 coureurs sont attendus pour cette manifestation.

Auto : 49ème tour auto Sogécore – Région Réunion

Le 49ème tour auto est programmé pour cette fin de semaine et se déroulera en 3 étapes sur 3 jours (vendredi, samedi et dimanche). L'épreuve comptera 161km de spéciales et 476km de liaisons pour un total de 637km. 95 équipages sont attendus au départ.

Vendredi à partir de 19h00: SAINT-DENIS / BRAS-PANON avec 2 boucles de 2 spéciales durant la nuit: BELLEVUE et RENAISSANCE.

Samedi : BRAS-PANON / SAINT-PAUL avec les RADIERS le matin à partir de 9h30, avant de se rendre à la Plaine des Cafres pour la spéciale de NOTRE DAME DE LA PAIX puis LES CANOTS qui seront toutes deux à répéter 2 fois. Le spilotes prendront ensuite la direction du Quai Gilbert à St Paul.

Dimanche: SAINT-PAUL / SAINT-DENIS – La course aura lieu entre Trois-Bassins, avec la MONTEE PANON, et Saint Paul pour la Spéciale de MAISON BLANCHE. Les deux spéciales seront à parcourir deux fois avant de rentrer à Saint Denis pour les podiums.

Surf : Supergirl Pro Oceanside

La Réunionnaise Johanne Defay est en Californie cette semaine pour disputer un WQS 6000 à Oceanside à partir de samedi. La Saint Leusienne débutera l'épreuve directement au 3ème tour grâce à son ranking mondial. Si elle ne connait pas encore le nom des filles qualifiées des tours précédents qu'elle affrontera dans sa série, elle sait déjà que l'une d'entre elles n'est autre que la Française Pauline Ado... Cette compétition qui n'est pas obligatoire dans son calendrier lui permettra de prendre ses marques sur les beach breaks californiens avant d'enchainer la semaine prochaine avec la 7ème épreuve du World Tour, à quelques kilomètres seulement, à Huntington Beach en périphérie de Los Angeles.